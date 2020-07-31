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أخبار المناطق > طقس السبت: أمطار رعدية غزيرة على عدد من المناطق.. ورفحاء تسجل 50 درجة مئوية
01/08/2020   1:13 ص

طقس السبت: أمطار رعدية غزيرة على عدد من المناطق.. ورفحاء تسجل 50 درجة مئوية

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ السبت، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت أن الحالة تشمل مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، ومرتفعات المدينة المنورة). وتمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقعت تكَون السحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة تبوك والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض، وتسجل أعلى درجة حرارة في المملكة برفحاء 50 درجة مئوية، فيما تسجل أبها 17 درجة، أدنى درجة في مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.

طقس السبت: أمطار رعدية غزيرة على عدد من المناطق.. ورفحاء تسجل 50 درجة مئوية

أخبار المناطق
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