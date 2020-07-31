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أخبار الخرج > مدير مستشفى# الدلم يعايد المرضى في عيد الاضحى المبارك 1441هــ
01/08/2020   1:16 ص

مدير مستشفى# الدلم يعايد المرضى في عيد الاضحى المبارك 1441هــ

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عايد سعادة مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم الدكتور إبراهيم الدخيني اليوم المرضى المنومين والأطباء المناوبين ومنسوبي المستشفى , وقدم لهم الورود و الهدايا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. سائلاً الله تعالى أن يمنّ عليهم بالشفاء العاجل وأن يعيد عليهم هذه المناسبة و هم في أتم صحة وعافية .كما شدد على كافة العاملين خلال أيام العيد بضرورة استشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم و التفاني في خدمة المرضى و احتساب الأجر، وهم أهل لذلك.

وعبر المرضى عن سعادتهم بهذه اللفتة الإنسانية من إدارة المستشفى ، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن أمنه وقادته .

مدير مستشفى# الدلم يعايد المرضى في عيد الاضحى المبارك 1441هــ

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