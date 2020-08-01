هيأت وزارة الحج والعمرة، العديد من المواقع للحلاقة في مشعر منى لاستقبال الحجاج وتمكينهم من أداء شعيرة الحلق أو التقصير، وفق البروتوكولات الصحية المتبعة.
وأجرت الوزارة الفحوصات الطبية اللازمة للعاملين في مهنة الحلاقة، مع التأكد من سلامة المواد والأدوات المستخدمة في الحلاقة، واستيفاء الاشتراطات الصحية المطلوبة لأداء المهمة على الوجه الأكمل.
في السياق نفسه، كثفت الإدارة العامة لشؤون البلديات متمثلة في بلدية الغزة الفرعية أمس (الجمعة)، الجولات الرقابية على صوالين الحلاقة الرجالية.
وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أن تلك الجولات تهدف إلى التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبرتوكولات الوقائية من فيروس “كورونا”.
فيديو | وزارة الحج والعمرة تهيئ أماكن حلاقة للحجاج في مشعر منى#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/fXvQyljSQi
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 31, 2020
وفق “أخبار 24”.