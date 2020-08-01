تضـرر 106 منازل و18 سيارة وإيـواء عشرات الأشخاص جراء الأمطار بجازان

تسبّب هطول أمطار على أجزاء واسعة من منطقة جازان أمس (الجمعة)، في تضرر 106 منازل و18 سيارة، إلى جانب عشرات الأشخاص الذين تم توفير مأوى لهم.
وأوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بجازان العقيد محمد الغامدي، أن المديرية تلقت بلاغات بتجمعات للمياه في عدة شوارع وميادين بمحافظات المنطقة.
ولفت إلى أن الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول تضمنت تضرر 106 منازل بينها 5 منازل في مدينة جازان، و29 منزلاً بمحافظة أحد المسارحة، و40 منزلاً بالدرب، ومنزلين بمحافظة أبو عريش، و30 منزلاً في محافظة صامطة.
وأشار إلى أنه تم إيواء 8 أسر متضررة يبلغ عدد أفرادها 47 شخصاً، كما جرت مباشرة حـادث سقوط جزئي لسقف محل تجاري في محافظة أحد المسارحة.
ونوه إلى تضرر 18 مركبة جراء دخولها في تجمعات مياه ناتجة عن هطول الأمطار وجريان السيول، بينها 14 في مدينة جازان، وسيارتان بمحافظة أحد المسارحة، وسيارتان في محافظة صامطة.
وفق “أخبار 24”.