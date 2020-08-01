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أخبار محلية > تضـرر 106 منازل و18 سيارة وإيـواء عشرات الأشخاص جراء الأمطار بجازان
01/08/2020   11:23 ص

تضـرر 106 منازل و18 سيارة وإيـواء عشرات الأشخاص جراء الأمطار بجازان

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تسبّب هطول أمطار على أجزاء واسعة من منطقة جازان أمس (الجمعة)، في تضرر 106 منازل و18 سيارة، إلى جانب عشرات الأشخاص الذين تم توفير مأوى لهم.  

وأوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بجازان العقيد محمد الغامدي، أن المديرية تلقت بلاغات بتجمعات للمياه في عدة شوارع وميادين بمحافظات المنطقة.  

ولفت إلى أن الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول تضمنت تضرر 106 منازل بينها 5 منازل في مدينة جازان، و29 منزلاً بمحافظة أحد المسارحة، و40 منزلاً بالدرب، ومنزلين بمحافظة أبو عريش، و30 منزلاً في محافظة صامطة.  

وأشار إلى أنه تم إيواء 8 أسر متضررة يبلغ عدد أفرادها 47 شخصاً، كما جرت مباشرة حـادث سقوط جزئي لسقف محل تجاري في محافظة أحد المسارحة.  

ونوه إلى تضرر 18 مركبة جراء دخولها في تجمعات مياه ناتجة عن هطول الأمطار وجريان السيول، بينها 14 في مدينة جازان، وسيارتان بمحافظة أحد المسارحة، وسيارتان في محافظة صامطة.  

تضرر 106 منازل و18 سيارة وإيواء عشرات الأشخاص جراء الأمطار بجازان

تضرر 106 منازل و18 سيارة وإيواء عشرات الأشخاص جراء الأمطار بجازان

تضرر 106 منازل و18 سيارة وإيواء عشرات الأشخاص جراء الأمطار بجازان

تضرر 106 منازل و18 سيارة وإيواء عشرات الأشخاص جراء الأمطار بجازان

وفق “أخبار 24”.

تضـرر 106 منازل و18 سيارة وإيـواء عشرات الأشخاص جراء الأمطار بجازان

أخبار محلية
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