بادرت وزارة الصحة لتقديم الورود لعدد من الملتزمين بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية في عدد من مناطق المملكة، تعبيرًا عن التقدير والعرفان لالتزامهم بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
ونشرت الوزارة صورًا لتقديم منسوبيها الورود لعدد من الأطفال والبالغين في حدائق وأسواق ومساجد، حيث مواطن الزحام خلال الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.
يذكر أن معدلات انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة تشهد تراجعًا واضحًا خلال الأيام الماضية، حيث أعلنت الصحة أمس تسجيل 1686 إصابة جديدة و24 وفاة مقابل 4460 حالة شفاء، فيما تراجع إجمالي الحالات النشطة إلى 37381 والحالات الحرجة إلى 2033.
وفق “أخبار 24”.