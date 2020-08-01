أعلن نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، اليوم (السبت)، نجاح دولة الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، وذلك في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي.
وأوضح حاكم دبي أن فرق العمل نجحت في تحميل حزم الوقود النووي، وإجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح.
وأكد أن دولة الإمارات تخطط لتشغيل أربع محطات للطاقة النووية، بهدف توفير ربع حاجة البلاد من الكهرباء بطريقة آمنة وموثوقة وخالية من الانبعاثات.
وأشار الشيخ محمد إلى أن “الإمارات شطرت الذرة وتريد استكشاف المجرة”، وفي ذلك رسالة للعالم بأن العرب قادرون على استئناف مسيرتهم العلمية ومنافسة بقية الأمم العظيمة.
وفق “أخبار 24”.