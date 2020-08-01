بالفيديو.. مايكون يصل الرياض عبر طائرة خاصة..والنصر ينتظر عودته للتدريبات

سلطت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، الضوء على وصول البرازيلي مايكون بيريرا، إلى العاصمة الرياض، تمهيداً لانتظامه من جديد مع فريق النصر.
وأعلن العضو الذهبي في نادي النصر عبدالعزيز أحمد بغلف، مساء أمس الخميس، عن انتهاء أزمة مايكون، وشراء عقده من ناديه جالطة سراي التركي.
وفي وقت سابق، غادر مايكون قبل 3 أيام إلى تركيا بعد فشل المفاوضات بين النصر وجالطة سراي، من أجل تمديد عقده إلى نهاية الموسم الجاري، الذي يستكمل في الرابع من أغسطس المقبل. وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر، أن يجري مايكون مسحة طبية خاصة بالكشف عن كورونا، وفي حال سلبية العينة سيشارك في تدريب الغد ومباراة الديربي أمام الهلال.
وصول البرازيلي مايكون للرياض .🎥💛
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— سـكـاي النصر | SKYNFC (@SkyNfc1) July 31, 2020