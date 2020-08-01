“الجحلان” يتساءل عن موقف “مايكون” بعد العودة للرياض

علق الإعلامي الرياضي عبدالمحسن الجحلان، مساء اليوم الجمعة، على عودة اللاعب مايكون إلى النصر عقب شراء عقده من جلطة سراي.
وكتب الجحلان عبر حسابه الرسمي على تويتر: “بعد تأكد عودة مدافع فريق النصر البرازيلي مايكون من تركيا عقب التسوية مع فريقه السابق، هل سينخرط اللاعب في التدريبات فور وصوله أم سيخضع للإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدة المحددة”.
وقبل ساعات، وصل البرازيلي مايكون بيريرا مدافع فريق النصر، إلى الرياض قادماً من تركيا، بعد أن وافقت إدارة نادي غلطة سراي التركي على تمديد إعارته مع الأصفر حتى الخامس من أكتوبر المقبل، مع تسليم اللاعب مخالصة مالية نهائية عن العام المتبقي من عقده بعد اتفاق مادي بينهما. وفق “أخبار 24”.