رؤية سمو ولي العهد للتسامح في عيد الأضحى

تم بفضل الله وضمن رؤية سمو سيدي ولي العهد للتسامح وفي أول ليلة من ليالي عيد الأضحى وفي العاصمة الرياض عقد مجلس صلح
بين الشيخ محمد بن عوض صالح بحريني الجنسية والشيخ عبدالله بن شفران القماري الهميمي سعودي الجنسية في قضية تجارية و أنتهى المجلس بفضل الله بإنهاء المشكلة التجارية بالطرق الودية ضمن رؤية سمو سيدي ولي العهد للتسامح بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ هادي بن عبود آل زمال والشيخ علي بن محمد بن قنيبر آل معروف والشيخ حسن بن جرادان والشيخ خالد الوادعي و أعيان آخرون .
وبهذه المناسبة ألقى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي كلمة حمد الله فيها وصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام ثم رفع التهنئة باسم جميع المشاركين في رؤية سمو سيدي ولي العهد بعيد الأضحى المبارك وبمناسبة شفاء والد الجميع مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وبمناسبة نجاح خطة الحكومة أيدها الله في إدارة حج هذه السنة بأعداد محدودة من الداخل لكافة الجنسيات لأجل جائحة كورونا رفعها الله ، مبينًا فضل رؤية سمو سيدي ولي العهد والتي تعمل منذ أكثر من ثلاثة عشر سنة وأنهت ألوف القضايا .
ثم ألقى أحد أطراف القضية الشيخ عبدالله بن شفران القماري كلمة شكر فيها سمو سيدي ولي العهد على هذه الرؤية الفريدة على مستوى الشرق الأوسط مثنيًا على جهود المكلف بالرؤية الشيخ عامر بن حزام بن خرصان والفريق التطوعي الذي معه وعلى رأسهم الشيخ عبدالعزيز العقيلي والشيخ هادي آل زمال .
وبهذه المناسبة صرح لصحيفة الخرج اليوم الشيخ عامر ابن خرصان وبين أن هذه الرؤية لم تأتي بثمارها إلا بفضل من الله ثم بدعم مباشر من سمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله ورفع بهذه المناسبة التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى وشفاء مليكنا المفدى سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله ونجاح حج هذه السنة وفق الخطة المرسومة له من الحكومة لأجل كورونا ، ثم شكر صحيفة الخرج اليوم على تغطيتها المتميزة لهذه الرؤية منذ أن أنشئت بقيادة رئيس تحريرها الإعلامي المتميز سعود الضحوك .
بالفيديو : امتدادا لرؤية سمو ولي العهد للتسامح عقد مجلس للصلح في #عيد_الاضحى بالعاصمة #الرياض#العيد_عيدين #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان
1️⃣ pic.twitter.com/3VtoOSLbGg
— الخرج اليوم (@kharjhome1) August 1, 2020
بالفيديو : امتدادا لرؤية سمو ولي العهد للتسامح عقد مجلس للصلح في #عيد_الاضحى #العيد_عيدين #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان
2️⃣ pic.twitter.com/gfQ00Oe14s
— الخرج اليوم (@kharjhome1) August 1, 2020