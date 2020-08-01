“قرقاش”: التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، أن التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده.
وأضاف قرقاش أن منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي، مؤكدًا أن العلاقات الدولية لا تُدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن.
وتابع أنه من الأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي.
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، قد قال أمس في تصريحات تلفزيونية إن “أبوظبي ارتكبت أعمالًا ضارة في ليبيا وسوريا، وسنحاسبها في المكان والزمان المناسبين”، واتهم الإمارات بدعم المنظمات الإرهابية المعادية لتركيا، حسب زعمه. وفق “أخبار 24”.