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أخبار محلية > بالفيديو والصور.. ضيوف الرحمن يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق
01/08/2020   8:54 م

بالفيديو والصور.. ضيوف الرحمن يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق

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توجه حجاج بيت الله الحرام، اليوم (السبت) -أول أيام التشريق- لمنشأة الجمرات بمشعر منى، لرمي الجمرات الثلاث، بدءًا بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة (الكبرى).

وقام الحجاج الذين توافدوا تباعًا برمي الجمرات الثلاث بكل يسر وطمأنينة، وسط منظومة من الإجراءات الأمنية والصحية والتدابير الوقائية، والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة المملكة ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين، ثم يمضون يومهم في مشعر منى. وفق “أخبار 24”.

وكان ضيوف الرحمن قد قاموا أمس (الجمعة)، برمي جمرة العقبة، ضمن أعمال يوم النحر (العيد) خلال مناسك الحج، اتباعاً لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ضيوف الرحمن يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق ضيوف الرحمن يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق ضيوف الرحمن يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق ضيوف الرحمن يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق

بالفيديو والصور.. ضيوف الرحمن يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق

أخبار محلية
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