بالفيديو والصور.. ضيوف الرحمن يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق

توجه حجاج بيت الله الحرام، اليوم (السبت) -أول أيام التشريق- لمنشأة الجمرات بمشعر منى، لرمي الجمرات الثلاث، بدءًا بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة (الكبرى).
وقام الحجاج الذين توافدوا تباعًا برمي الجمرات الثلاث بكل يسر وطمأنينة، وسط منظومة من الإجراءات الأمنية والصحية والتدابير الوقائية، والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة المملكة ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين، ثم يمضون يومهم في مشعر منى. وفق “أخبار 24”.
وكان ضيوف الرحمن قد قاموا أمس (الجمعة)، برمي جمرة العقبة، ضمن أعمال يوم النحر (العيد) خلال مناسك الحج، اتباعاً لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
#يحدث_الآن | وصول حجاج بيت الله الحرام إلى جسر الجمرات.#حج1441#بسلام_آمنين pic.twitter.com/wJhplFMKSI
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) August 1, 2020
#يحدث_الآن |⏳
حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء نُسكهم في أول أيام التشريق برمي الجمرات.#بسلام_آمنين 🕋 pic.twitter.com/WqJSCi36Tz
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) August 1, 2020
#بسلام_آمنين |
ضيوف الرحمن يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق. #واس_عام pic.twitter.com/sjTMaV3FHm
— واس العام (@SPAregions) August 1, 2020