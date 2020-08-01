بينها مصر ولبنان.. الكويت تمنع دخول القادمين من هذه الدول

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم (السبت)، حظر الطيران التجاري من عدة دول، من بينها مصر ولبنان والعراق وإيران.
وقالت في بيان إنه بناء على تعليمات السلطات الصحية، ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة، فقد تقرر حظر الطيران التجاري القادم من الدول التالية: (الهند – إيران – الصين – البرازيل – كولومبيا – أرمينيا – بنجلاديش – الفلبين -سوريا – إسبانيا – سنغافورة – البوسنة والهرسك – سيرلانكا – نيبال – العراق – المكسيك – إندونيسيا – تشيلي – باكستان – مصر – لبنان – هونغ كونج – إيطاليا – مقدونيا الشمالية -مولدوفا – بنما – بيرو – صربيا – مونتينيغرو – جمهورية الدومنيكان – كوسوفو).
وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت السماح للمواطنين والمقيمين في البلاد بالسفر من الكويت وإليها، باستثناء 7 دول يمنع دخول القادمين منها وهي: بنغلاديش، الفلبين، الهند، سريلانكا، باكستان، نيبال وإيران.وفق “أخبار 24”.