مرض غامض يغيّب ثلاث بنات من أسرة واحدة بمكة المكرمة

أعلنت أسرة مقيم أردني، وفاة ابنتها، إثر إصابتها بمرض غامض يسبب لينًا في العظام وضعفًا في النمو وعدم نمو الأطراف بشكل طبيعي، إلى جانب تشوه في القفص الصدري وكسور في الأطراف، في ظل حاجتها للأكسجين على مدار الساعة.
وبحسب التقارير الطبية؛ فإن المرض أصاب أبناء المقيم “تيسير أحمد” الأربعة، الذي يعيش في حي البحيرات بمكة المكرمة؛ كما غيّب بنتين أخريين عن الحياة، فيما لا يزال ابنه عبدالرحمن (22 عامًا) يعاني المرض ذاته.
وكانت “نهى” (37 عامًا)، بحسب صحيفة “سبق”، قد توفيت أمس، لتلحق بأختيها اللتين فارقتا الحياة قبل سنوات بسبب المرض ذاته.