لم يتبق سوى 4 أسابيع.. أكاديمي يطالب “التعليم” و”الصحة” بالكشف عن نظام الدراسة في العام القادم

طالب الأستاذ بجامعة الملك سعود سابقا، بدر الصالح، الجهات المعنية بتوضيح نظام وكيفية بدء الدراسة لأولياء الأمور ومن يعنيهم الأمر، في العام الدراسي الجديد الذي اقترب موعده.
وقال إن أمامنا عاما دراسيا مختلفا وثقيلا بهمومه ومسؤولياته، ولم يتبق وقت طويل على بدء الدراسة، فقط 4 أسابيع، مطالبا بظهور المسؤولين عن التعليم لمخاطبة الجمهور، خاصة في الظرف الاستثنائي الحالي.
وأضاف أن ذلك سيعزز الجانبين النفسي والمعنوي لدى المستفيدين، داعيا قيادات وزارتي التعليم والصحة إلى عقد لقاءات تلفازية تشرح وتوضح للطلاب وأولياء أمورهم ما سيكون عليه العام الدراسي القادم. وفق “أخبار 24”.