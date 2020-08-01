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أخبار المناطق > بعد أنباء دخوله العناية المركزة.. مستشفى فقيه يطمئن الجميع على صحة الدكتور نزار باهبري
01/08/2020   8:59 م

بعد أنباء دخوله العناية المركزة.. مستشفى فقيه يطمئن الجميع على صحة الدكتور نزار باهبري

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أكد مستشفى الدكتور سليمان فقيه أن حالة استشاري مكافحة العدوى الدكتور نزار باهبري بخير ومستقرة ويتلقى الآن الرعاية الصحية اللازمة.

جاء ذلك رداً على العديد من الاستفسارات والأنباء التي ذكرت أن باهبري دخل العناية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، مشيرة إلى أن الأمر يأخذ بعض الوقت للتعافي.

وكان باهبري تعرض للإصابة بكورونا قبل أسبوعين، وأوضح حينها أن حرارة جسمه لم تنخفض على مدى الأيام الخمسة الماضية، الأمر الذي دفعه إلى البقاء في المستشفى لتلقي العلاج والمتابعة الطبية اللازمة. وفق “أخبار 24”.

بعد أنباء دخوله العناية المركزة.. مستشفى فقيه يطمئن الجميع على صحة الدكتور نزار باهبري

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