مواطنون يشكون من تأخير ومماطلة تطبيق للذبائح.. و”هيئة الاتصالات”: ليس من اختصاصنا

اشتكى عدد من المواطنين أحد التطبيقات المختصة بذبح الأضاحي، بسبب التأخير والمماطلة وعدم التجاوب، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المسؤولين عنه.
وادّعى أحد الشاكين أن التطبيق يكذب على الزبائن ويماطل في المواعيد ويبرر بأعذار مضحكة؛ كتغيير المسلخ وادعاء انقطاع الكهرباء، ووصل الأمر إلى حظر البعض من حساب التطبيق بـ”تويتر”، حسب كلامه.
وشارك مغردون كُثر في التغريدة، مفيدين بأنه حدث معهم نفس الشيء بل أكثر، وأنهم سددوا قيمة الذبيحة ولم يتسلموها في موعدها، وأن هناك تأخيرا كبيرا في ذلك.وفق “أخبار 24”.
وردّ حساب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على “تويتر” على شكوى أحد المتضررين بأن الاستفسار ليس من اختصاصهم.