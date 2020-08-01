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أخبار محلية > “الحج والعمرة”: 160 جنسية شاركت في أداء مناسك الحج.. والتزام ضيوف الرحمن ساهم في نجاح الخطة التنفيذية
01/08/2020   11:16 م

“الحج والعمرة”: 160 جنسية شاركت في أداء مناسك الحج.. والتزام ضيوف الرحمن ساهم في نجاح الخطة التنفيذية

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أوضحت وزارة الحج والعمرة أن 160 جنسية شاركت في أداء مناسك الحج خلال هذا العام، وفق مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها ضمن خطة الحج.

وقال نائب وزير الحج والعمرة، عبد الفتاح مشاط في مداخلة على قناة “الإخبارية”، إن التزام ضيوف الرحمن بجميع الإجراءات الصحية ساهم بجانب جهود جميع الجهات المعنية في نجاح الخطة التنفيذية للحج.

وأضاف أن المملكة استطاعت بكل احترافيه أن تدير الحج بنجاح، وهذا بشهادة ما تناقلته وسائل الإعلام العالمي، التي أكدت على أن المملكة نظّمت الحج بكل كفاءة واقتدار. وفق “أخبار 24”.

“الحج والعمرة”: 160 جنسية شاركت في أداء مناسك الحج.. والتزام ضيوف الرحمن ساهم في نجاح الخطة التنفيذية

أخبار محلية
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