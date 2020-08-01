تمكن فريق طبي في قسم جراحة الفم والوجه والفكين بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض من استخراج سيخ حديدي من جمجمة مقيم هندي، بعد إجراء عملية جراحية له.
وكان المقيم، 32 عاماً، وصل إلى المستشفى من مستشفى القويعية عقب دخول سيخ تعليق الذبائح في جمجمته إثر سقوطه من ارتفاع، واختراق أنسجة العين اليمنى وتهشيم سقفها، بالقرب من العصب البصري.
وأُدخل المريض للعمليات على وجه السرعة واستُخرج السيخ المعدني، وفقا لـ”سبق”، وأثبتت فحوصات العين بعد العملية سلامتها، بعد أن بذل أطباء القسم مجهودا كبيرا تكلل بشفاء المريض.