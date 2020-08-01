تمكنت الجمارك السعودية في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب أكثر من 570 ألف حبة كبتاجون.

وأوضحت الجمارك أن الكمية كانت مخبأة بطريقة فنية داخل إرسالية شمام واردة عبر منفذ الحديثة.

الجمارك السعودية

الجمارك السعودية

الجمارك السعودية

وفق “أخبار 24”.