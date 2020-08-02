أعاد مغردون وإعلاميون على مواقع التواصل الاجتماعي نشر فيديوهات وصورا لمواقف من حياة الملك فهد بن عبدالعزيز، وذلك تزامنا مع ذكرى وفاته التي توافق اليوم 1 أغسطس 2005م الموافق 26 جمادى الآخرة 1426هـ.
وتضمنت الفيديوهات حديث الفقيد عن الأمن والاستقرار الذي تعيشه المملكة، وحرية مواطنيها والمقيمين فيها، مرجعاً الفضل في ذلك لله سبحانه، فيما أبرز مقطع آخر تأكيده على أنه أصر على إعادة الكويت لأهلها، عقب الغزو العراقي لها، وربط عودتها بوجود المملكة.
وأعاد مغردون نشر مقطع للملك فهد تحدث فيه عن المنتخب السعودي بطل آسيا وتجاهل الكلمة الرسمية خلال زيارة للولايات المتحدة وحفل مهم حضره الرئيس “ريغان”، والسبب أن الوفد السعودي سلّم للإدارة الأمريكية -وفقا للبروتوكول- كلمة الملك التي سيلقيها في الحفل، فيما رفض الرئيس ريغان تسليم كلمته للوفد السعودي.
كما تداولوا صورا له مع حكام الكويت، ثم وهو في المقناص، وأيضا أثناء مصافحة قادة القوات البحرية الملكية السعودية، ونشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد قصيدة رثاء في الملك فهد. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الملك فهد هو الابن التاسع للملك المؤسس، وخامس ملوك السعودية، وأول وزير للمعارف، وأصبح النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء عام 1387هـ، ووليا للعهد عقب تولي الملك خالد مقاليد الحكم عام 1395ه، ثم بويع ملكا عام 1402ه.
#ذكرى_وفاة_الملك_فهد
رحمة الله عليه pic.twitter.com/SkTCPCQgIM
— فايز المالكي (@fayez_malki) August 1, 2020
#ذكري_وفاه_الملك_فهد
لقطه نادره للملك فهد pic.twitter.com/MYH4jqOG6h
— ﮼نواف (@Qccccl) August 1, 2020
سلم الوفد السعودي للادارة الامريكية(وفق البرتوكول) كلمة الملك فهد رحمه الله التي سيلقيها خلال الحفل ورفض الرئيس ريقن تسليم كلمته للوفد السعودي!
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فتجاهل الملك كلمته الرسمية وتحدث عن المنتخب السعودي بطل اسيا. وكيف تفوقنا على من يسبقوننا بمئة سنة!
#ذكري_وفاه_الملك_فهد pic.twitter.com/tUE5Uo7RCg
— بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) August 1, 2020
#الملك_فهد_بن_عبدالعزيز
اليـوم ، تصـادف ذكـرى وفـاة
ملـك / ملـك حـب الكـويتييـن
والـذي لـن ينسى ، مـن الأيـام
مـا قـالـه هـذا الملـك الكـريـم
يـرحمـه الله🙏
ومـا عملـه لتحـريـر الكـويـت
وعـودة الكـويتييـن لبلـدهـم
اللهـم‼️
أجـزي فهـد بـن عبـدالعـزيـز
عـن الكـويتييـن خيـر الجـزاء pic.twitter.com/9LSfNOXCWJ
— ⭐️ناصر بن شغبان ⭐️ (@ALSHGHBAN) August 1, 2020