أعاد مغردون وإعلاميون على مواقع التواصل الاجتماعي نشر فيديوهات وصورا لمواقف من حياة الملك فهد بن عبدالعزيز، وذلك تزامنا مع ذكرى وفاته التي توافق اليوم 1 أغسطس 2005م الموافق 26 جمادى الآخرة 1426هـ.

وتضمنت الفيديوهات حديث الفقيد عن الأمن والاستقرار الذي تعيشه المملكة، وحرية مواطنيها والمقيمين فيها، مرجعاً الفضل في ذلك لله سبحانه، فيما أبرز مقطع آخر تأكيده على أنه أصر على إعادة الكويت لأهلها، عقب الغزو العراقي لها، وربط عودتها بوجود المملكة.

وأعاد مغردون نشر مقطع للملك فهد تحدث فيه عن المنتخب السعودي بطل آسيا وتجاهل الكلمة الرسمية خلال زيارة للولايات المتحدة وحفل مهم حضره الرئيس “ريغان”، والسبب أن الوفد السعودي سلّم للإدارة الأمريكية -وفقا للبروتوكول- كلمة الملك التي سيلقيها في الحفل، فيما رفض الرئيس ريغان تسليم كلمته للوفد السعودي.

الملك فهد

كما تداولوا صورا له مع حكام الكويت، ثم وهو في المقناص، وأيضا أثناء مصافحة قادة القوات البحرية الملكية السعودية، ونشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد قصيدة رثاء في الملك فهد. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن الملك فهد هو الابن التاسع للملك المؤسس، وخامس ملوك السعودية، وأول وزير للمعارف، وأصبح النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء عام 1387هـ، ووليا للعهد عقب تولي الملك خالد مقاليد الحكم عام 1395ه، ثم بويع ملكا عام 1402ه.

الملك فهد

الملك فهد