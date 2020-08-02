كشف مكتب علم المعمار للاستشارات الهندسية، الذي يتولى التصميم والإشراف على مجمع “سنشري كورنر”، عن استمرار أعمال الإنشاءات في المشروع الذي يقع عند تقاطع طريق الملك فهد وشارع موسى بن نصير بمدينة الرياض.
ونشرت شركة ركاء القابضة – وهي المطور للمشروع – صورا للمجمع، موضحة أنه سيقام على مساحة 15 ألف متر مربع، في مكان مميز في حي العليا، وأن معارضه اختيرت من ماركات عالمية، بالإضافة إلى مطاعم وسينما وخدمات ترفيهية جذابة أخرى.
وأضافت أن المجمع يتميز بتصميمه المعماري الحديث الجذاب، وسهولة الوصول إليه من جميع الاتجاهات، إلى جانب المساحات الخضراء المحيطة، ومواقف السيارات الكافية.
وفق “أخبار 24”.