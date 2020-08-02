تغريم نحو 200 شخص في تبوك والجوف بسبب عدم ارتدائهم الكمامات

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، عن رصد وتغريم 183 شخصاً خالفوا الإجراءات الاحترازية بعدم ارتدائهم الكمامات.
وأوضح أنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية بحق 183 مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ ألف ريال.
فيما أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، عن تغريم 18 شخصاً مخالفاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة “كورونا”؛ بعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتوقيع غرامة ألف ريال بحق كل منهم. وفق “أخبار 24”.