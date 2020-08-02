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أخبار محلية > الزعاق: انكماش موجة الحر الشديد تبدأ من الغد.. وأشد أيام العام حرارة في هذين الموسمين
02/08/2020   8:43 ص

الزعاق: انكماش موجة الحر الشديد تبدأ من الغد.. وأشد أيام العام حرارة في هذين الموسمين

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توقع الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن تبدأ موجة الحر الشديد في الانكماش بدايةً من يوم غدٍ (الإثنين)، على أن يكون تحسن الأجواء ملموساً مع نهاية الأسبوع الجاري.

وقال الزعاق إن درجات الحرارة تستمر بطبيعتها المُعتادة حتى دخول موسم “سهيل”، الذي بقي عليه قرابة 19 يوماً.

ونوه بأن درجات الحرارة العالية تأتي عادةً مع أول موسم “المرزم”، مبيناً أنه مع رؤية نجم “المرزم” تبدأ درجات الحرارة الشديدة في الانكسار. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن أشد أيام العام حرارة تكون بموسمي المرزم والكليبين وعددها 26 يوماً، موضحاً أنه بقي أسبوع على دخول موسم الكليبين.

الزعاق: انكماش موجة الحر الشديد تبدأ من الغد.. وأشد أيام العام حرارة في هذين الموسمين

أخبار محلية
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