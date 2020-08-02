حاولت افتداء زوجها من ثأر.. مقتــل أستاذة جامعية داخل سيارتها بمصر

لقيت أستاذة بإحدى الجامعات المصرية مصرعها؛ جراء إصابتها بطلقة نارية خلال محاولتها افتداء زوجها الذي ترصده أشخاص من قريته لقتـله؛ في محاولة لأخذ ثأر.
وفوجئت الأستاذة الجامعية التي تبلغ من العمر 28 عاماً خلال تواجدها مع زوجها (30 عاماً) في سيارتهما ومعهما طفلهما الصغير، بإطلاق مجموعة من الأشخاص النـار عليهم بالقرب من إحدى قرى محافظة المنيا.
وحاولت الزوجة أن تفتدي زوجها وطفلهما الصغير الذي يبلغ من العمر 6 شهور، حيث تلقت رصاصة قاتـلة في رقبتها، فيما أصيـب زوجها بعدة طلقات نـارية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، كما نجا طفلهما من الحـادث. وفق “أخبار 24”.
بدورها، ألقت الجهات الأمنية القبض على أحد المُتهمين بالواقعة، حيث اتضح اشتراكه مع آخرين بارتكاب الجريمة في محاولة لأخذ الثأر من زوج القتيـلة، بعد قيام عائلة الأخير بقـتل أحد أقاربه بقرية الحواصلية في المنيا خلال شهر رمضان الماضي.