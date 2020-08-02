الحجاج يؤدون اليوم “طواف الوداع” آخر مناسك الحج

يؤدي حجاج بيت الله، اليوم (الأحد)، طواف الوداع، آخر مناسك الحج، وذلك بعد إكمالهم اليوم رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق.
وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط، أنه بعد أن يرمي الحجاج الجمرات سيتوجهون عصر اليوم إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع.
وأبان أنه بعد انتهاء الحجاج من النسك سيخضعون للفحص الطبي قبل مغادرة مكة المكرمة، وذلك للتأكد من سلامتهم، لافتاً إلى أنهم سيعودون للعزل المنزلي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الموضوعة لفترة ما بعد الانتهاء من مناسك الحج.
من جهته، أكد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى العقيل اكتمال جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة في المسجد الحرام لاستقبال الحجاج لأداء طواف الوداع. وفق “أخبار 24”.
وقال إنه تم وضع خطة لدخول الحجاج للمسجد الحرام من أبواب معينة، وفق مسارات محددة من وقت الدخول حتى النزول إلى صحن المطاف، وتوزيعهم على المسارات التي روعي فيها التباعد المكاني، والبدء بالطواف بشكل جماعي.