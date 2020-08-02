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أخبار الخرج > سارة .. أول سعودية تعمل باريستا بالخرج
02/08/2020   10:12 ص

سارة .. أول سعودية تعمل باريستا بالخرج

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تعمل الفتاة السعودية ابنة الخرج (سارة) بمطعم وكافي لافيا لاونج بوظيفة (باريستا) كأول باريستا سعودية بالخرج .

بدأت (سارة) تحديها وابداعها قبل عام تقريبا في مدينة الرياض وعملت على نفسها ليل نهار حتى تمكنت وابدعت لتعمل في أكبر وأحدث مطعم بالخرج .

وعن ثقتها قالت سارة أنها وصلت قمة تمكنها ولا تخشى من زحمة الزبائن وكثرة الطلبات ، ومثلت نفسها بقائد المركبة الذي حصل على رخصة القيادة يقود بمهارة وثقة .

وحول وقفتها بمطعم غالبية العاملين من الرجال قالت سارة : ألقى ثقة من مالك المكان وتشجيعا من الإدارة واعمل بكل اريحية وثقة ، وأنا انتمي لبلد شجعني وسمح لي بالعمل المناسب لأخدم من خلاله مجتمعي ، وأتمنى أن ارى أخواتي في القريب العاجل يزاحمنني بالمطعم .

وحول الراتب والمردود المادي قالت سارة : أنها وإن كانت تتقاضى راتبا جيدا إلا أنها تهدف لشيء أكبر وتزاول مهنة أحبتها منذ الصغر .  ونحن بدورنا في صحيفة الخرج اليوم نقّدر لها دورها وعملها ونشكرها ونشكر ادارة لافيا لاونج لتقديمها هذه النتائج .

 

سارة .. أول سعودية تعمل باريستا بالخرج

أخبار الخرج
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