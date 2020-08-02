سارة .. أول سعودية تعمل باريستا بالخرج

تعمل الفتاة السعودية ابنة الخرج (سارة) بمطعم وكافي لافيا لاونج بوظيفة (باريستا) كأول باريستا سعودية بالخرج .
بدأت (سارة) تحديها وابداعها قبل عام تقريبا في مدينة الرياض وعملت على نفسها ليل نهار حتى تمكنت وابدعت لتعمل في أكبر وأحدث مطعم بالخرج .
وعن ثقتها قالت سارة أنها وصلت قمة تمكنها ولا تخشى من زحمة الزبائن وكثرة الطلبات ، ومثلت نفسها بقائد المركبة الذي حصل على رخصة القيادة يقود بمهارة وثقة .
وحول وقفتها بمطعم غالبية العاملين من الرجال قالت سارة : ألقى ثقة من مالك المكان وتشجيعا من الإدارة واعمل بكل اريحية وثقة ، وأنا انتمي لبلد شجعني وسمح لي بالعمل المناسب لأخدم من خلاله مجتمعي ، وأتمنى أن ارى أخواتي في القريب العاجل يزاحمنني بالمطعم .
وحول الراتب والمردود المادي قالت سارة : أنها وإن كانت تتقاضى راتبا جيدا إلا أنها تهدف لشيء أكبر وتزاول مهنة أحبتها منذ الصغر . ونحن بدورنا في صحيفة الخرج اليوم نقّدر لها دورها وعملها ونشكرها ونشكر ادارة لافيا لاونج لتقديمها هذه النتائج .