وزير السياحة ورئيس “هيئة الفضاء” يقدمان التعازي في وفاة “أبو سند” أقدم مرشد سياحي بالمملكة

قدم وزير السياحة أحمد الخطيب، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان، التعازي في وفاة أكبر مرشد سياحي في المملكة بمنطقة نجران، الراحل سعيد جمعان “أبو سند”.
وأجرى الخطيب اتصالا هاتفيا بنجل الراحل أعرب فيه عن تعازيه لوفاة والده، مبيناً أنه أفنى عقودا من حياته في دعم صناعة السياحة بالمملكة.
كما قدم الأمير سلطان بن سلمان، في اتصال هاتفي التعزية لأسرة أبو سند، داعيا العلي القدير أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح الجنات.
وثمن الأمير سلطان إسهامات الراحل في دعم الحركة السياحية بالمملكة والتعريف بها، مؤكدا أنه نموذج مشرف للمواطن المحب لبلده.وفق “أخبار 24”.
وتوفي أبو سند صباح أول أمس الجمعة عن عمر ناهز 90 عاماً، بعد معاناته المرض وإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكان “أبو سند” يجيد التحدث بعدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية، رغم أنه أُمي لا يقرأ ولا يكتب، وعمل في مجال السياحة بمنطقة نجران، وقد أطلق عليه الأمير سلطان لقب “أكبر مرشد سياحي”، كما منحه رخصة الإرشاد السياحي دون اختبار اعترافاً بخبرته وتقديراً لدوره في مجال العمل السياحي.