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أخبار المناطق > محملة بداخل 13 مركبة.. “أمانة جدة” تحبط تهريب 49 ذبيحة فاسدة قادمة من المشاعر المقدسة
02/08/2020   3:41 م

محملة بداخل 13 مركبة.. “أمانة جدة” تحبط تهريب 49 ذبيحة فاسدة قادمة من المشاعر المقدسة

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أحبطت أمانة محافظة جدة، محاولات تهريب 49 ذبيحة فاسدة كانت محملة بداخل 13 مركبة، بطرق مخالفة لاشتراطات النقل والحفظ والتخزين.

وقال وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، إنه تم ضبط تلك المركبات خلال محاولتها تجاوز 4 نقاط تفتيش عبر المنافذ، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تأتي ضمن سعي أمانة محافظة جدة لضمان أمن وسلامة الغذاء وضبط تهريب لحوم الأضاحي قبل بيعها للمحال التجارية والمطاعم.

وأضاف أن الأمانة تكثف عمليات الرقابة لمنع نقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى مدينة جدة، وذلك من خلال عدد من نقاط التفتيش التي تعمل على مدار الساعة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية (الشرطة والمرور). وفق “أخبار 24”.

محملة بداخل 13 مركبة.. “أمانة جدة” تحبط تهريب 49 ذبيحة فاسدة قادمة من المشاعر المقدسة

أخبار المناطق
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