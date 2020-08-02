ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الدوريات الأمنية، معملاً لتصنيع الخمور داخل إحدى الاستراحات في بئر الغنم.
وقال رئيس بلدية العمرة الفرعية حمدي قدح، إنه تمت مداهمة الموقع، وضبط كميات من الخمور، حيث جرى إتلاف 3744 لترًا من المسكر، و20 كجم من مادة الخميرة، ومصادرة الأدوات المستخدمة في التصنيع.
وأوضح أنه جرى تسليم الموقع للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق الأنظمة بحكم الاختصاص؛ مؤكدًا أن البلدية لن تتهاون في ضبط مثل هذه الممارسات ذات الأثر السلبي، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وفق “أخبار 24”.