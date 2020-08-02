إغلاق 73 محلا تجاريا وإصدار 614 إشعاراً ومخالفة بالمدينة المنورة

أغلقت الفرق الميدانية في أمانة المدينة المنورة وبلدياتها نحو 73 محلا تجاريا لمخالفتها الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية.
جاء ذلك خلال 1982 جولة رقابية نفذتها فرق التفتيش بالبلديات على المحلات الغذائية والأسواق التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن خطتها التشغيلية لموسم عيد الأضحى المبارك.
وأفادت الأمانة بأنه تم على مدى الأسبوع الماضي إصدار 614 إشعارا ومخالفة، إلى جانب 14 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية، فيما جرى سحب 479 عينة غذائية سيتم فحصها مخبرياً للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه تم تنفيذ 15 جولة للإصحاح البيئي، وتعقيم 8214 آلية ومعدة، وإزالة 40751 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، في حين بلغت كمية المعقمات والمطهّرات المستخدمة في تنفيذ المهام الميدانية 2100 لتر، فضلاً على 397 جولة لأعمال النظافة الاعتيادية في مختلف المواقع والأحياء بالمدينة المنورة.