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أخبار محلية > بالفيديو.. ضيوف الرحمن يرمون الجمرات في ثاني أيام التشريق
02/08/2020   3:44 م

بالفيديو.. ضيوف الرحمن يرمون الجمرات في ثاني أيام التشريق

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بدأ حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث، اليوم ثاني أيام التشريق، بيسر وسهولة، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة.

وأظهر مقطع فيديو الحجاج أثناء رميهم الجمرات اليوم (الثلاثاء)، باتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وسيتوجه بعدها الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع؛ اتباعًا لقول الحق تبارك وتعالى: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُون).

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ضيوف الرحمن يرمون الجمرات في ثاني أيام التشريق

أخبار محلية
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