أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأحد) تسجيل 1357 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 278835 حالة.
وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 2917 حالة وفاة.
وأبانت أنه تم تسجيل 2533 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 240081 حالة، لافتة إلى أن هناك 35837 حالة نشطة حالياً، من بينها 2011 حالة حرجة.
وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم رصد أي حالات بين حجاج بيت الله الحرام المتواجدين حالياً بالمشاعر المقدسة.
وفق “أخبار 24”.