تمكنت فرق الدفاع المدني في العاصمة الرياض، فجر اليوم (الأحد)، من إخماد حريق في مستودعين متجاورين في حي المصانع.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني تلقى فجر اليوم بلاغا عن حريق في حي المصانع، لتنتقل فرق الدفاع المدني للموقع، حيث اتضح أن الحريق في مستودعين متجاورين.
وأضاف أنه نظراً لنوع نشاط أحد المستودعين في صناعات البلاستيك ووجود مستودع (إطارات) نتج تصاعد لهب وأدخنة بكمية عالية، وبذل رجال الدفاع المدني جهودا مضاعفة في عملية احتواء الحريق ومنع امتداده إلى المستودعات المجاورة وإخماده دون حدوث إصابات أو وفيات، وما زالت إجراءات التحقيق حول أسباب الحادث قائمة.
وفق “أخبار 24”.