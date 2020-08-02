“حرس الحدود” ينقذ طفلاً هندياً ومقيماً يمنياً من الغرق في الجبيل

تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لقطاع حرس الحدود بالجبيل، من إنقاذ طفل هندي الجنسية جرفته التيارات البحرية خلال سباحته بشاطئ دارين، ومقيم يمني تعرض لحالة غرق في شاطئ النخيل بالجبيل أثناء سباحته.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أنه ورد بلاغ لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام، يفيد بأن التيارات البحرية جرفت طفلا على طوق سباحة، وعلى الفور تم توجيه فرق البحث والإنقاذ إلى الموقع، وجرى إنقاذ الطفل، وهو بصحة جيدة حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي الخدمة الطبية.
كما أنقذت دوريات البحث والإنقاذ التابعة لقطاع حرس الحدود بالجبيل مقيماً (يمني الجنسية)، تعرض لحالة غرق في شاطئ النخيل بالجبيل أثناء سباحته، ونقلته إلى المستشفى لتلقي الخدمة الطبية، وهو بحالة صحية جيدة. وفق “أخبار 24”.
وأهاب المتحدث الرسمي لحرس الحدود بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة.