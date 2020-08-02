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أخبار محلية > نائب وزير الحج والعمرة: ما قامت به المملكة في حج هذا العام هو رسالة مفادها أن صحة الإنسان أهم شيء
02/08/2020   7:43 م

نائب وزير الحج والعمرة: ما قامت به المملكة في حج هذا العام هو رسالة مفادها أن صحة الإنسان أهم شيء

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أكد نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن المملكة بما قدمته في حج هذا العام من جهود كبيرة على جميع المستويات ترسل رسالة مفادها أن صحة الإنسان أهم شيء.

وأوضح، خلال لقاء على قناة الإخبارية، أن المملكة سعت باتخاذ قرار الحج بأعداد محدودة وتطبيق كل الإجراءات الوقائية وتجنيد جميع قدراتها وإمكاناتها الصحية والأمنية التي وُظفت للتأكد من وقاية الحجاج للتأكيد على تلك الرسالة. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن كل مجموعة من الحجاج معهم منسقون من وزارة الحج والعمرة، إضافة إلى ممارس صحي يتابع تحركاتهم ويتأكد من تطبيق التدابير الوقائية، والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

نائب وزير الحج والعمرة: ما قامت به المملكة في حج هذا العام هو رسالة مفادها أن صحة الإنسان أهم شيء

أخبار محلية
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