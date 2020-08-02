تجاوزت قيمتها 3.7 مليون ريال.. القبـض على تشكيل عصابي تورط في 250 حـادثة سـرقة بالرياض

ألقت شرطة الرياض القبض على تشكيلٍ عصابي ثبت تورطه بارتكاب 250 حـادثة سرقة للكيابل النحاسية والقواطع الكهربائية.
وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إن التشكيل مكون من 7 وافدين من الجنسيتين البنجلاديشية والباكستانية، وثبت تورطهم بارتكاب 250 حـادثة سرقة للكيابل النحاسية والقواطع الكهربائية تُقدر قيمتها بمبلغ 3.7 مليون ريال، من مواقع تابعة لشركة الكهرباء في عدد من الأحياء.
وأضاف أنه تم العثور على جزء من المسروقات مخبأة في استراحة بحي الرمال تم تسليمها للشركة، كما ضُبطت بحوزتهم أدوات حادة وصلبة استُخدمت في تنفيذ جرائمهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.