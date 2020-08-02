شاهد.. لحظة وصول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع

وصل حجاج بيت الله الحرام إلى صحن المطاف بالمسجد الحرام لأداء طواف الوداع، عقب انتهائهم من رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق اليوم الأحد.
وأظهر فيديو لحظة وصول الحجاج ودخولهم المسجد الحرام وأداء الطواف في ظل تطبيق التباعد الجسدي، والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، حيث تحركوا في مجموعات منظمة يقودها مشرفون.
وكان نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح مشاط، قد صرح بأن الحجاج سيخضعون للفحص الطبي قبل مغادرة مكة المكرمة للتأكد من سلامتهم، وأنهم سيعودون للعزل المنزلي، عقب أداء النسك.
#فيديو
وصول ضيوف الرحمن إلى #المسجد_الحرام لأداء طواف الوداع#بسلام_آمنين pic.twitter.com/mTcmvH3kxu
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) August 2, 2020
وفق “أخبار 24”.