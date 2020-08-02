أصدر وزير التعليم د.حمد آل الشيخ قرارات تكليف عدد من الملحقين الثقافيين في عدة دول خليجية وعربية وصديقة من بينهم ثلاث سيدات؛ يتقلدن هذا المنصب للمرة الأولى، وذلك تمكيناً للمرأة السعودية.
وتضمنت القرارات تكليف د.أمل بنت جميل فطاني ملحقة ثقافية في المملكة المتحدة، ود.فهدة بنت عبدالعزيز آل الشيخ ملحقة ثقافية في أيرلندا، ود.أحمد بن عبدالله الفريح ملحقاً ثقافياً في مصر.
كما تضمنت تكليف د.عيسى بن فهد الرميح ملحقاً ثقافياً لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ود.سعد بن محمد الشبانة ملحقاً ثقافياً لدى دولة الكويت، ود.يسرى بنت حسين الجزائري قائمة بأعمال الملحق الثقافي بالمملكة المغربية.
وأكدت أن تكليف المرأة السعودية للعمل ملحقة ثقافية سابقة هي الأولى من نوعها في هذا القطاع المهم والحيوي في بناء العلاقات، وتنسيق الجهود، وتعزيز المشتركات الثقافية والحضارية بين الدول، وهو ما يؤكد حرص القيادة على تمكين المرأة السعودية لخدمة وطنها في كافة المجالات.
وفق “أخبار 24”.