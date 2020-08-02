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أخبار محلية > طبيبة روسية: على المتعافين من كورونا تناول هذه الفيتامينات
02/08/2020   10:50 م

طبيبة روسية: على المتعافين من كورونا تناول هذه الفيتامينات

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قالت خبيرة روسية إن المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عليهم تناول فيتامينات معينة واتباع نظام حياة متوازن يمزج بين العمل والراحة والمشي بشكل أكبر .

وأوضحت طبيبة أمراض القلب “تاتيانا ريبكا”، في مقابلة مع صحيفة “روسيسكايا غازيتا”، أن المتعافين يجب أن يتناولوا فيتاميني D وB، والمسارعة في اللجوء إلى الطبيب إذا كان هناك اشتباه في الإصابة بنزلة برد أو إصابة بالفيروس.

وأضافت أن التعامل مع فيروس كورونا الآن يتضمن العلاج في المنزل، واتباع نظام العزل الذاتي. كما أن العلاج من كورونا لو تم بالشكل الصحيح فإن المضاعفات المستقبلية تكون ضئيلة. وفق “أخبار 24”.

طبيبة روسية: على المتعافين من كورونا تناول هذه الفيتامينات

أخبار محلية
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