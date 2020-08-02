“الجمارك” تنشر فيديو للكلب “بايلو” المدرب للكشف عن المصابين بفيروس كورونا في المنافذ

نشرت الجمارك السعودية مقطع فيديو للكلب “بايلو” أحد الكلاب المدربة على الكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″في المنافذ، من خلال حاسة الشم.
وأوضح مدير المركز الوطني للوسائل الحية، عبد الله السلوم، أن برنامج “الكوفيد” الذي تبناه المركز كان إحدى المبادرات للمساهمة في كشف المصابين وحظي بتأييد، وكانت التجربة ناجحة، مشيراً إلى أن دور الكلاب المدربة هو الكشف عن المصابين في المنافذ.
وقال المشرف الفني على عمليات التدريب، ماهر المحيش، إن المركز الوطني للوسائل الحية اعتمد في التدريب على فصيلة “جاك رسل” وفصائل أخرى لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا، لما تمتلكه من قدرة عالية على الشم والنتائج تكون فورية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الجمارك إلى أن هذه الفصائل المستخدمة في عملية كشف المصابين تتمتع بلياقة ورشاقة عاليتين، وتمتلك أكثر من 125 مليون خلية شم، وتستطيع شم الروائح على بعد 40 قدما تحت الأرض.
بايلو ينجح في الكشف عن فيروس كورونا المستجد من خلال حاسة الشم، تعرّفوا على بايلو ومهامه الجديدة التجريبية في #الجمارك_السعودية لعودة آمنة عبر المنافذ. pic.twitter.com/iy9tGjXNlZ
— الجمارك السعودية (@SaudiCustoms) August 2, 2020