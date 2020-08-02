السديس يعلن نجاح خطة الرئاسة لأداء طواف الوداع وختام المناسك

أعلن الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس نجاح خطة الرئاسة في تفويج حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع وختام المناسك وسط منظومة خدمات متكاملة أُنجِزت بتعاون عدد من الجهات الحكومية.
وقال السديس إن ما تحقق من نجاحات في موسم حج هذا العام هو بتوفيق من الله ثم بتعاون منسوبي رئاسة شؤون الحرمين وجميع الجهات الصحية والأمنية التي سخّرت بدورها إمكاناتها وطاقاتها البشرية والآلية كافة لإنجاح خطة موسم حج هذا العام.
وأضاف أن التميز الملحوظ في تيسير خدمات حجاج بيت الله الحرام هذا العام بالرغم من الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا هو نتاج متابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لتوفير أفضل الخدمات التي تضمن الصحة والسلامة لقاصدي المسجد الحرام والمشاعر المقدسة في حج هذا العام. وفق “أخبار 24”.