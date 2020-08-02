وزير الداخلية: ما تحقق خلال حج هذا العام يؤكد ما وصلت إليه المملكة من قدرات في إدارته وتنظيمه في جميع الظروف

نقل وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرجال الأمن وقادة القطاعات الأمنية المشاركين في حج هذا العام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح الخطط الأمنية والتنظيمية للحج.
وأكد أن ما تحقق من دقة في تنفيذ الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية من جائحة كورونا يؤكد ما وصلت إليه المملكة من قدرات ومستويات مميزة في إدارة وتنظيم الحج في جميع الظروف، بفضل الله ثم بدعم وتوجيه قيادة المملكة.
وشكر الوزير رجال الأمن وزملاءهم من الجهات الحكومية والخدمية المشاركين في الحج على جهودهم التي حققت أهداف خطط الحج، داعيًا الله أن يديم على المملكة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة. وفق “أخبار 24”.