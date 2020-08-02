نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وزير الداخلية: ما تحقق خلال حج هذا العام يؤكد ما وصلت إليه المملكة من قدرات في إدارته وتنظيمه في جميع الظروف
02/08/2020   10:53 م

وزير الداخلية: ما تحقق خلال حج هذا العام يؤكد ما وصلت إليه المملكة من قدرات في إدارته وتنظيمه في جميع الظروف

+ = -
508

نقل وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرجال الأمن وقادة القطاعات الأمنية المشاركين في حج هذا العام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح الخطط الأمنية والتنظيمية للحج.

وأكد أن ما تحقق من دقة في تنفيذ الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية من جائحة كورونا يؤكد ما وصلت إليه المملكة من قدرات ومستويات مميزة في إدارة وتنظيم الحج في جميع الظروف، بفضل الله ثم بدعم وتوجيه قيادة المملكة.

وشكر الوزير رجال الأمن وزملاءهم من الجهات الحكومية والخدمية المشاركين في الحج على جهودهم التي حققت أهداف خطط الحج، داعيًا الله أن يديم على المملكة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة. وفق “أخبار 24”.

وزير الداخلية: ما تحقق خلال حج هذا العام يؤكد ما وصلت إليه المملكة من قدرات في إدارته وتنظيمه في جميع الظروف

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885105163.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.