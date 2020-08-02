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أخبار المناطق > “مدني الباحة” يطلق تحذيراً بعد فتح 6 سدود مياه لتخفيف منسوبها
02/08/2020   10:53 م

“مدني الباحة” يطلق تحذيراً بعد فتح 6 سدود مياه لتخفيف منسوبها

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أعلن متحدث مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي، عن فتح بوابات 6 سدود لتخفيف منسوبها، وحذّر من خطر الاقتراب من مجرى مياه تلك السدود.

وأوضح أن البوابات هي لسدود الرميضة بقلوة، وجرب بالعقيق، ومعشوقة بالقرى، والملد بالباحة، ووادي الصدر، والضحيان ببني حسن، كما أُغلقت عقبة قلوة احترازياً.

وحذّر الغامدي من خطر الاقتراب من مجرى مياه السدود، داعياً للالتزام بتعليمات الدفاع المدني، وآملاً من الجميع الاستماع للتنبيهات التي تطلقها دوريات السلامة، التي انتشرت على امتداد الوادي. وفق “أخبار 24”.

“مدني الباحة” يطلق تحذيراً بعد فتح 6 سدود مياه لتخفيف منسوبها

أخبار المناطق
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