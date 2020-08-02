قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إن اللحوم المأخوذة من الذبيحة تختلف المدة الزمنية لحفظ كل منها عن الأخرى، كما أن هناك فرقا في المدة بين حفظها في الثلاجة أو الفريزر.
وأوضحت أن اللحوم يمكن حفظها كما يلي:
- – قطع اللحم تحفظ لمدة من 3-5 أيام في الثلاجة ومن 4-6 أشهر في الفريزر.
- – شريحة اللحم “ستيك”: من 3-5 أيام في الثلاجة ومن 6-12 شهرا في الفريزر.
- – اللحم المفروم: من 1-2 يوم في الثلاجة ومن 3-4 أشهر في الفريزر.
- – اللسان، الكلى، الكبد، القلب: من 1-2 يوم في الثلاجة ومن 3-4 أشهر في الفريزر.
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– اللحم المطبوخ (المطهي): من 3-4 أيام في الثلاجة ومن 2-3 أشهر في الفريزر.
وفق “أخبار 24”.