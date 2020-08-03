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أخبار محلية > شاهد.. محطات كهرباء متنقلة من “شركة الكهرباء” تخدم الأهالي في حال تعطل المحول
03/08/2020   8:18 ص

شاهد.. محطات كهرباء متنقلة من “شركة الكهرباء” تخدم الأهالي في حال تعطل المحول

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أظهر مقطع فيديو نشره مواطن خدمة توفرها الشركة السعودية للكهرباء للمستفيدين حال انقطاع أو ضعف التيار الكهربائي وكان إصلاح المحول يستغرق وقتا.

وأوضح محطة كهرباء محمولة وموجودة في أحد الأحياء، حيث تضعها الشركة في حال وجود عطل أو انخفاض في قدرة أحد المحولات، حتى لا تنقطع الخدمة عن الحي، لحين الانتهاء من الإصلاح.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. محطات كهرباء متنقلة من “شركة الكهرباء” تخدم الأهالي في حال تعطل المحول

أخبار محلية
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