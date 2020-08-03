شاهد.. محطات كهرباء متنقلة من “شركة الكهرباء” تخدم الأهالي في حال تعطل المحول

أظهر مقطع فيديو نشره مواطن خدمة توفرها الشركة السعودية للكهرباء للمستفيدين حال انقطاع أو ضعف التيار الكهربائي وكان إصلاح المحول يستغرق وقتا.
وأوضح محطة كهرباء محمولة وموجودة في أحد الأحياء، حيث تضعها الشركة في حال وجود عطل أو انخفاض في قدرة أحد المحولات، حتى لا تنقطع الخدمة عن الحي، لحين الانتهاء من الإصلاح.
هذه المحطات المتنقلة لتوليد الكهرباء يمكن طلبها من #السعودية_للكهرباء في حال تطلبت الحاجة إليها (انقطاع التيار، صيانة، ضغط)، طبعا الخدمة مجانية 👍🏻 pic.twitter.com/K0oo6ugHjM
— برجس حمود البرجس (@Barjasbh) August 2, 2020
وفق “أخبار 24”.