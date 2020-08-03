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أخبار محلية > بالفيديو.. أمل فطاني وفهدة آل الشيخ تعلقان على تعيينهما بالملحقيات الثقافية للمملكة في الخارج
03/08/2020   8:21 ص

بالفيديو.. أمل فطاني وفهدة آل الشيخ تعلقان على تعيينهما بالملحقيات الثقافية للمملكة في الخارج

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علقت الملحق الثقافی في المملكة المتحدة الدكتورة أمل فطاني، والملحق الثقافی في أيرلندا الدكتورة فھدة آل الشیخ، على تعيينهما في الخارج لتمثيل المملكة بالملحقيات الثقافية.

وقالت الدكتورة فهدة آل الشيخ في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن قرار تعيينها يهم كل امرأة سعودية؛ لأنه يدعم تمكين المرأة ويعزز دورها في تنمية الوطن وتحقيق رؤيته.

وشددت على أن مهمتها هي السعي نحو توطيد العلاقات بين المملكة ودولة أيرلندا، مبينةً أن الجوانب الثقافية تأتي في سلم الأولويات لترسيخ وتطوير العلاقات بين البلدين. وفق “أخبار 24”.

بدورها اعتبرت الدكتورة أمل فطاني، أن تعيينها يأتي في إطار استمرار الخطوات الكبيرة التي اتخدتها الدولة نحو تمكين المرأة، لافتةً إلى أن المرأة السعودية أثبتت نفسها خلال الفترة الأخيرة في القطاعين الحكومي والخاص.

 

بالفيديو.. أمل فطاني وفهدة آل الشيخ تعلقان على تعيينهما بالملحقيات الثقافية للمملكة في الخارج

أخبار محلية
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