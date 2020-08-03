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أخبار محلية > بالفيديو.. “الصحة” تدعو مرضى الحساسية بأخذ هذه الحقنة معهم في كل مكان
03/08/2020   8:22 ص

بالفيديو.. “الصحة” تدعو مرضى الحساسية بأخذ هذه الحقنة معهم في كل مكان

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نصحت وزارة الصحة، من يعانون من الحساسية المُفرطة بأخذ حقنة الأدرينالين في كل مكان يذهبون إليه.

وأوضحت الوزارة في فيديو توعوي، أن أعراض الحساسية تشمل تورم الشفاه أو اللسان أو الحلق، وتورم الوجه أو العينين، وصعوبة التحدث والتنفس، وفقدان الوعي، والطفح الجلدي، وآلام في البطن.

ودعت إلى أهمية استخدام الحقنة بشكل صحيح، مع إمكانية استخدام جرعة ثانية بعد خمس دقائق في حال عدم التحسن، إلى جانب سرعة مراجعة الطوارئ بعد الحصول على الجرعات.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الصحة” تدعو مرضى الحساسية بأخذ هذه الحقنة معهم في كل مكان

أخبار محلية
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