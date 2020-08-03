بالفيديو.. “الصحة” تدعو مرضى الحساسية بأخذ هذه الحقنة معهم في كل مكان

نصحت وزارة الصحة، من يعانون من الحساسية المُفرطة بأخذ حقنة الأدرينالين في كل مكان يذهبون إليه.
وأوضحت الوزارة في فيديو توعوي، أن أعراض الحساسية تشمل تورم الشفاه أو اللسان أو الحلق، وتورم الوجه أو العينين، وصعوبة التحدث والتنفس، وفقدان الوعي، والطفح الجلدي، وآلام في البطن.
ودعت إلى أهمية استخدام الحقنة بشكل صحيح، مع إمكانية استخدام جرعة ثانية بعد خمس دقائق في حال عدم التحسن، إلى جانب سرعة مراجعة الطوارئ بعد الحصول على الجرعات.
كثير من الأشخاص يعانون من الحساسية المفرطة 🔴
من الضروري أن تحمل معك حقنة الأدرينالين في كل مكان، واحرص على استخدامها بشكل صحيح، كما هو موضح هنا في الفيديو⤵️ #عش_بصحة pic.twitter.com/qBwRBL0aJX
— عش بصحة (@LiveWellMOH) August 2, 2020
وفق “أخبار 24”.