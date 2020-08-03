بنيت في عهد هارون الرشيد.. معلومات تاريخية عن “مَكبَرية” المسجد الحرام (فيديو)

نشرت دارة الملك عبدالعزيز معلومات عامة وتاريخية عن المكبرية الموجودة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، ومراحل التطور والبناء التي مرت بها منذ إنشائها في العهد العباسي وحتى العهد الحديث.
أنشئت المكبرية قديماً فوق بئر زمزم وكان يصعد إليها المؤذنون حتى يكون صوتهم مسموعاً أثناء الآذان للصلوات، وأول من بناها كان أمير مكة عبدالله بن محمد الطلحي في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد.
كانت تستخدم في بادئ الأمر للآذان لصلوات الجماعة، وفي عام 240 هـ تم هدمها وبني بدلاً منها مكبرية جديدة، وبعد ازدياد أعداد المصلين في الحرم المكي اختير لها مكان أفضل للآذان وترديد تكبيرات الإمام. وفق “أخبار 24”.
في عام 1387 هـ أثناء العهد السعودي شُيد لها مبنى خاص بجانب المطاف، وشهد العام الجاري إنشاء مصلى جديد بها مساحته 210 متر مربع، وصارت الآن ترتبط بـ 7 آلاف سماعة داخل الحرم وتشمل وحدات تقنية لنقل الصلوات إذاعياً وتلفزيونياً.
#فيديو الدارة |📺
ما هي المَكْبَرِيّة الموجودة في المسجد الحرام؟ وما هي وظيفتها؟ معلومات عامة وتاريخية عن هذا الموقع أعدتها لكم #دارة_الملك_عبدالعزيز#بسلام_آمنين pic.twitter.com/W9SIWu0jUK
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) August 2, 2020