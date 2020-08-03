صور توثق مشاعر ضيوف الرحمن لحظة وداعهم بيت الله الحرام بعد انتهاء مناسك الحج

رصدت مجموعة من الصور لحظات الوداع لحجاج بيت الله الحرام، بعد انتهائهم من أداء طواف الوداع أمس (الأحد)، وإنهائهم فريضة الحج.
ووثقت الصور مشاعر ضيوف الرحمن وهم يلقون النظرة الأخيرة على الكعبة المشرفة وعلى المسجد الحرام، واستسلامهم لدموع الفراق ودعائهم بأن يتقبل الله منهم حجهم ويرزقهم العودة لزيارة البيت العتيق.
يذكر أن الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ عبدالرحمن السديس قد أعلن نجاح خطة الرئاسة في تنظيم طواف الوداع وختام مناسك الحج، حيث أقيم موسم الحج هذا العام بأعداد محدودة وسط إجراءات وتدابير احترازية بسبب جائحة كورونا.
وفق “أخبار 24”.