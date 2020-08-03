بالفيديو.. هل مقياس درجة الحرارة في السيارات يكون دقيقاً؟.. “الزعاق” يجيب

قال الخبير الفلكي خالد الزعاق إن مقياس درجة الحرارة الموجود في السيارات ليس دقيقاً تماماً لأنه وضع للتقريب وليس للتحقيق، مبيناً أنه لابد من شروط معينة لمعرفة درجة الحرارة عن طريق مقياس السيارة.
وأضاف الزعاق أن درجة الحرارة التي يظهرها المقياس فور ركوب السيارة ليست صحيحة، لأنه صمم للسيارة المتحركة وليست المتوقفة، ويجب السير بالمركبة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة قبل قراءة الحرارة من مقياس السيارة، لأن السيارة وهي متوقفة تقوم بحبس الحرارة بداخلها ما يؤثر على حساس السيارة.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه في حالة الزحام كذلك لا يمكن اعتماد مقياس السيارة في معرفة درجة الحرارة، والسبب أن حرارة مواتير السيارات مع الزحام تؤثر أيضاً على قراءة الحساس.
مقياس درجة الحرارة في السيارات pic.twitter.com/NDpulVAfYi
— د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) August 2, 2020