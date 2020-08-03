نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. هل مقياس درجة الحرارة في السيارات يكون دقيقاً؟.. “الزعاق” يجيب
03/08/2020   8:27 ص

بالفيديو.. هل مقياس درجة الحرارة في السيارات يكون دقيقاً؟.. “الزعاق” يجيب

+ = -
1379

قال الخبير الفلكي خالد الزعاق إن مقياس درجة الحرارة الموجود في السيارات ليس دقيقاً تماماً لأنه وضع للتقريب وليس للتحقيق، مبيناً أنه لابد من شروط معينة لمعرفة درجة الحرارة عن طريق مقياس السيارة.

وأضاف الزعاق أن درجة الحرارة التي يظهرها المقياس فور ركوب السيارة ليست صحيحة، لأنه صمم للسيارة المتحركة وليست المتوقفة، ويجب السير بالمركبة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة قبل قراءة الحرارة من مقياس السيارة، لأن السيارة وهي متوقفة تقوم بحبس الحرارة بداخلها ما يؤثر على حساس السيارة.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه في حالة الزحام كذلك لا يمكن اعتماد مقياس السيارة في معرفة درجة الحرارة، والسبب أن حرارة مواتير السيارات مع الزحام تؤثر أيضاً على قراءة الحساس.

بالفيديو.. هل مقياس درجة الحرارة في السيارات يكون دقيقاً؟.. “الزعاق” يجيب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885105212.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.